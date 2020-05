Dortmund-Fans prügeln sich um die Tickets

Am Dienstag, ab 8.30 Uhr in der Früh, sollten in Dortmund die Kassen geöffnet werden. Die letzten Tickets für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League nächsten Mittwoch gegen Real Madrid sollten an den Fan gebracht werden. Grund genug für einige Anhänger, bereits ab Sonntagnachmittag vor den Verkaufsstellen beim Dortmunder Signal-Iduna-Park zu warten.

Bei der langen Wartezeit brannten bei dem einen oder anderen offenbar die Sicherungen durch. Denn beim Schlangestehen lieferten einander Fans nicht nur Streitereien, sondern wurden auch handgreiflich. Die Dortmunder Polizei berichtete am Dienstagvormittag von tumultartigen Zuständen an den Vorverkaufsstellen. Da an einigen Schaltern kein Sicherheitsdienst eingesetzt sei, hätten die Beamten seit Mitternacht immer wieder einschreiten müssen.

Wie viele Karten in den offenen Verkauf gehen, will der Verein nicht sagen. Dauerkarten-Besitzer konnten sich bereits am Montag Karten sichern: Maximal zwei Tickets konnte jeder Fan kaufen – Minuten nach dem Verkaufsstart waren sie bereits vergriffen. Weil es bei internationalen Partien keine Stehplätze geben darf, schrumpft die Kapazität der Dortmunder Arena von 80.645 Plätzen bei Bundesliga-Partien auf 65.829 Plätze in der Champions League.