Karriere: Sebastian Prödl, geboren am 21. Juni 1987 in Graz, spielte in der Jugend bei Kirchberg und Feldbach und startete seine Profi-Karriere 2006 bei Sturm Graz. 2008 wechselte der Verteidiger zu Werder Bremen, dort holte er 2009 den DFB-Pokal und zog ins UEFA-Cup-Finale ein. Prödl spielte 31-mal für Österreich (drei Tore), zuvor schon für die U 19 und U 20.