Boghossian war der größte Flop

Die meisten Bundesliga-Klubs zeichnen sich nicht dadurch aus, ein gutes Händchen auf dem Transfermarkt zu haben. Ein erklecklicher Teil der gekauften Spieler erweist sich als Flop.



Den teuersten Fehlgriff aller Zeiten leistete sich Salzburg. Dank der Red-Bull-Millionen muss dort auch nicht jeder Euro dreimal umgedreht werden. Da kann es dann schon einmal passieren, das Geld nur ausgegeben wird, weil es vorhanden ist.



Beim Transfer von Joaquin Boghossian verhielt es sich etwas anders. Im Sommer 2010 war in Salzburg für einen neuen Stürmer besonders viel Geld da, weil Marc Janko für 6,5 Millionen Euro nach Enschede verkauft worden war.



Sechs Millionen Euro gaben die Salzburger davon für Boghossian aus. Der kam mit der Visitenkarte von 17 Toren für den argentinischen Topklub Newell’s Old Boys nach Salzburg. In Österreichs Bundesliga erzielte Boghossian gerade ein Tor.



Mittlerweile spielt er in seiner Heimat Uruguay bei Nacional. Oder besser gesagt: Er sitzt meist auf der Bank und hält bei vier Toren in neun Spielen.