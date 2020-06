Boghossian kehrt nach Salzburg zurück

In Hütteldorf stellt sich am Montag Neuzugang Gerson mit den medizinischen Tests vor, ehe der 20-jährige Innenverteidiger aus Brasilien ab Dienstag mit den Rapidlern trainiert.



Christoper Trimmel gab beim 8:1 gegen Klosterneuburg sein Debüt in der Rolle als rechter Verteidiger. Am Montag beginnt die Verlängerungsfrist für die 10.600 Abonnenten. Der freie Verkauf des Restkontingents startet am 8. Juli.



Austria-Coach Peter Stöger meint nach dem 9:0 im 3-4-3-System gegen Leopoldsdorf (feierte das 90-Jahr-Jubiläum): "Ein guter Abschluss einer intensiven Trainingswoche."