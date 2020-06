Böllerwurf auf Rapid-Goalie: Freispruch

Es gibt ein Video von dem Match, auf dem der Böller-Werfer unscharf zu sehen ist. Ein Kriminalbeamter hörte sich in der Szene um und erfuhr, dass ein Mädchen herumerzählt habe, ihr Freund habe gerüchteweise gehört, ein damals 17-jähriger Schulkollege sei der Übeltäter. Der Polizist besuchte mehrere Spiele und beobachtete den Freund des Mädchens beim Zusammentreffen mit besagtem 17-Jährigen, der nach Ansicht des Beamten dem Böller-Werfer auf dem Video ähnlich sah.

Also schnappte sich der Polizist den Burschen in der Halbzeit, lud ihn zur Einvernahme vor und bezeichnete ihn in seinem Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft zweifelsfrei als "Täter". So kam der heute 21-Jährige vor Gericht.

"Ich war mit den Ermittlungen fertig, besseres Material gab es nicht", erklärte der Beamte nun lapidar als Zeuge.

Sehr spät erst holte die Staatsanwaltschaft ein fotogrammetrisches Gutachten von dem Video ein – und siehe da: Das Ohrläppchen des abgebildeten Burschen hat eine andere Form als das des Angeklagten, auch die Kinnpartie passt nicht. Der Freispruch ist rechtskräftig.