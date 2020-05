Blatter: "Meine Mission ist noch lange nicht beendet"

Es war mehr als ein offenes Geheimnis, seit Freitag ist es nun auch offiziell: FIFA-Präsident Joseph S. Blatter kandidiert für eine weitere Amtszeit an der Spitze des Fußball-Weltverbandes FIFA.

"Ich möchte der FIFA auch in einer fünften Amtszeit zur Verfügung stehen und dienen", sagte der 78-Jährige nach der Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees in Zürich. Blatter ist seit 1998 Chef des Weltverbandes und möchte am 29. Mai 2015 zum fünften Mal wiedergewählt werden. Er würde sich freuen, wenn er gewählt würde, betonte der Schweizer.

Nach dem Verzicht auf eine Kandidatur von UEFA-Präsident Michel Platini dürfte dies nur noch Formsache sein. Einziger Gegenkandidat ist aktuell der ehemalige stellvertretende FIFA-Generalsekretär Jérôme Champagne, dem allerdings kaum Chancen gegen Blatter eingeräumt werden.