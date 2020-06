Blanka Vlasic bangt um Olympia

Hochsprung-Star Blanka Vlasic droht aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) zu verpassen. "Die gesamte Saison und speziell London stehen infrage. Ich werde meine Entscheidung einen Tag vor den Olympischen Spielen fällen", sagte die Kroatin am Dienstag in Split.



Vlasic war Anfang des Jahres am linken Knöchel operiert worden. Dabei erlitt sie jedoch eine bakterielle Infektion, die den Heilungsprozess bis heute beeinträchtigt. "Ich möchte nicht nach London fliegen, um dort 1,90 oder 1,95 Meter zu springen", meinte Vlasic. "Jeder weiß, was ich dort will. Ich möchte nicht darum zittern, bei den Olympischen Spielen das Finale zu erreichen. Das wäre niederschmetternd."



Die 28-Jährige gewann 2009 in Berlin den WM- und ein Jahr später in Barcelona den EM-Titel im Hochsprung. Da sie 2008 in Peking nur die Silbermedaille gewann, ist der Olympiasieg noch immer das größte Ziel ihrer Karriere.