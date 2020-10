Blamagen im Gleichschritt: Real Madrid und Barcelona verlieren

In der Tabelle liegen Real, Getafe, Cadiz und Granada nach Punkten gleichauf an der Spitze, wobei Cadiz ein Spiel mehr ausgetragen hat. Barcelona hat drei Zähler Rückstand, allerdings noch eine weitere Partie in der Hinterhand. Nach Verlustpunkten gerechnet heißt der Tabellenführer Atletico Madrid. Der aktuell sechstplatzierte Lokalrivale von Real, der am 27. Oktober Salzburg in der europäischen Eliteliga empfängt, gewann bei Celta durch Treffer von Luis Suarez (6.) und Yannick Carrasco (90.) mit 2:0 und ist als einziges Team noch ungeschlagen.