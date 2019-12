Bis 2024: Salzburg bindet Daka, Mwepu und Koita langfristig

Daka kam 2017 aus Sambia nach Salzburg, war dort erst als Kooperationsspieler für Liefering aktiv. Für Salzburg absolvierte er mittlerweile 64 Spiele, in denen er 24 Tore und 9 Vorlagen beisteuerte. Der 21-Jährige freute sich über die Verlängerung: "Es zeigt mir, dass der Klub an mich glaubt. Das gibt auch mir den Glauben, dass ich das Vertrauen mit vielen Toren und Assists zurückzahlen kann."

"Sie haben sich top entwickelt"

Mwepu nahm einen ähnlichen Werdegang wie sein Teamkollege. In Salzburg machte er bislang 58 Spiele, in denen 3 Tore und 12 Assists gelangen. "Ich habe in Liefering begonnen, innerhalb von eineinhalb Jahren durfte ich zum ersten Mal in der Champions League auflaufen. Jetzt habe ich das Gefühl, zu einer Stütze herangereift zu sein", wird Mwepu in einer Aussendung zitiert.