Bilanz eines Torjägers

Austria I Als großes Talent kam Roland Linz 2001 nach Wien. In zwei Saisonen erzielte er 14 Tore in 57 Pflichtspielen.



Admira In der Südstadt bewies er 2003/’04 seine Torjägerqualitäten. Der Steirer schoss 15 Tore in 31 Spielen.



Nizza In Frankreich lief es weniger gut. Nach 15 torlosen Spielen kehrte er 2005 nach Österreich zurück.



Sturm Für die Grazer erzielte Linz in 13 Partien 4 Tore.



Austria II Beim zweiten Stopp in Wien-Favoriten (’05/’06) erzielte der heute 30-Jährige 18 Treffer in 36 Spielen.



Boavista Porto Mit 10 Toren in 28 Spielen machte sich Linz in der Saison 2006/’07 in Portugal einen Namen.



Sporting Braga Auf ein starkes Jahr (16 Tore/35 Spiele) folgte bei den Portugiesen 2008 ein schwacher Herbst (4 Tore).



Grasshoppers In Zürich traf er im Frühjahr 2009 öfter (7 Tore).



Gaziantepspor In der Türkei blieb der Stürmer hingegen erfolglos.



Austria III Seit Februar 2010 machte Linz 43 Tore in 92 Spielen.