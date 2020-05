Deutschland will die EM 2024

Der deutsche Fußball darf sich offenbar wieder auf ein großes Turnier im eigenen Land freuen. "Unter dem Strich glaube ich, dass wir sehr, sehr gute Chancen auf die Ausrichtung der EM 2024 haben", sagte DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit. Verantwortlich für diesen Optimismus ist ein sportpolitischer Deal mit dem Mitbewerber England. "Wir haben mit ihnen darüber gesprochen, dass sie auf die EM 2024 verzichten könnten und unsere Bewerbung unterstützen", bestätigte Sandrock. "Wir würden dafür auf die Finalspiele der EM 2020 verzichten und England bei einer Bewerbung um die EM 2028 unterstützen."

Ein rundum gelungener Postenschacher. Sollte Deutschland 2017 den Zuschlag für die Endrunde in zehn Jahren erhalten, würde es nach den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 sowie der EM 1988 bereits zum vierten Mal Gastgeber eines großen Turniers sein.

Spitzen-Funktionäre wie IOC-Präsident Thomas Bach oder DFB-Chef Wolfgang Niersbach hatten bereits betont, dass sich die Bewerbungen für die EM 2024 und die Olympischen Sommerspiele im selben Jahr nicht im Weg stehen würden. "Ich sehe da kein Konfliktpotenzial", sagte Bach. Niersbach hatte einer erfolgreichen Bewerbung für 2024 von Anfang an alles untergeordnet – auch den deutschen Anteil an der ersten paneuropäischen EM 2020. Die wird in sechs Jahren erstmals in 13 Städten aus 13 verschiedenen Ländern ausgetragen. Deutschland hat sich mit seinem Kandidaten München sowohl um das Finalpaket mit dem Endspiel und den beiden Halbfinals als auch um das zweite Paket mit drei Gruppenspielen sowie einem Achtel- oder Viertelfinale beworben.

"Ein Rückzug unserer Bewerbung für die drei Finalspiele der EM 2020 käme für uns nur dann infrage, wenn wir sicher sein können, die EM 2024 zu bekommen", sagte Sandrock. Das wissen die Deutschen aber erst in drei Jahren, wenn die EM 2024 offiziell vergeben wird.