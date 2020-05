Berger darf verteidigen, Janko will angreifen

Neben Rapid, Salzburg und Dynamo Kiews Aleksandar Dragovic sind noch zwei Österreicher Donnerstagabend in der zweiten Runde der Europa-League-Gruppenphase am Werk. So etwa Markus Berger, der schon zum Inventar von Tschernomorets Odessa gehört und für die Ukrainer gegen die Stürmer von PSV Eindhoven verteidigt. Zum Auftakt siegte Odessa bei Dinamo Zagreb 2:1.

Trabzonspor empfängt Lazio Rom zum Duell der Auftaktsieger, Marc Janko wurde nach langer Verbannung aus dem Kader der Türken sowie Verletzungssorgen in den letzten beiden Liga-Partien eingetauscht und könnte wieder zum Zug kommen.

Ohne Neuzugang Daniel Sikorski, der wegen seines späten Transfers nicht für die Europa League spielberechtigt ist, tritt der FC St. Gallen mit Sportchef Heinz Peischl bei Swansea an. Im Auftaktspiel haben die Schweizer Kuban Krasnodar mit einem souveränen 2:0 auf die Heimreise nach Russland geschickt. Im Duell der vermeintlichen Gruppenfavoriten stehen Krasnodar und Valencia (ebenfalls null Punkte) bereits unter Druck.