Bereits 61 Heimspiele unbesiegt: Liverpool schlug Arsenal 3:1

Liverpool ist in der englischen Fußball-Premier-League mittlerweile seit 61 Heimspielen in Folge ungeschlagen. Der Meister baute seine imposante Serie am Montagabend zum Abschluss der 3. Runde mit einem verdienten 3:1-Erfolg im Schlager an der Anfield Road gegen FA-Cup-Sieger Arsenal aus. Für die Truppe von Chefcoach Jürgen Klopp war es der dritte Sieg im dritten Spiel, in der Tabelle liegt man nur hinter dem Christian-Fuchs-Klub Leicester City zurück.