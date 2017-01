Benzema rettete Reals Rekord

Real Madrid hatte am Samstag in der Meisterschaft einen 5:0-Kantersieg gegen Granada gefeiert. Der Tabellenführer der Primera Division war damit auch im 39. Spiel in Folge ohne Niederlage geblieben und hatte die bisher vom großen Rivalen FC Barcelona gehaltene Bestmarke eingestellt. Das verflixte 40. Spiel. So hatte es lange Zeit in Sevilla ausgeschaut. Trainer Zinedine Zidane hatte etliche Stars zu Hause gelassen oder auf die Bank besetzt. So war Cristiano Ronaldo nicht einmal im Kader, auch James und Isco nicht. Bale, Modric und Pepe fehlten verletzt. Benzema, Carvajal und Kovacic kamen erst nach der Pause ins Spiel.Nach dem 3:0 im Hinspiel war der Einzug ins Viertelfinale des Cups kaum gefährdet. Und das, obwohl Sevilla schon in der 10. Minute in Führung ging - durch ein Eigentor von Danilo. Asensio glich kurz nach der Pause aus, doch sechs Minuten später brachte Jovetic Sevilla wieder in Führung (54.). Als Iborra auf 3:1 stellte (78.), hoffte Sevilla kurz auf den Aufstieg, noch zwei Tore fehlten. Aber schon vier Minuten später verkürzte Sergio Ramos mit einem Elfertor auf 2:3 (Kranvitter hatte Casemiro zu Fall gebracht). Und Benzema rettete mit seinem Treffer in der 93. Minute sogar noch den Rekord von Real.