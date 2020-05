Bei Pilsen ist der Trainer der Star

Gegen Pep Guardiola und seine Barcelona-Stars war kein Gras gewachsen. Pavel Vrba erlebte vor zwei Jahren von der Bank aus, wie seine Kicker von Viktoria Pilsen 0:2 und 0:4 verloren. Allerdings gab es in der Gruppenphase ein Remis gegen AC Milan, drei Punkte gegen BATE Borisow und somit Platz drei.

Heute gibt es ein Wiedersehen von Vrba und Guardiola, der diesmal auf der Bank von Bayern München sitzt. Und Viktoria Pilsen kommt wieder als tschechischer Meister und mit Vrba als Erfolgstrainer.

Als Pavel Vrba am 8. Oktober 2008 das Trainingsgelände von Viktoria Pilsen erstmals betrat, waren die Fußballer des 1911 gegründeten Vereins Mittelmaß in Tschechien. In fünf Jahren führte der Coach Pilsen nicht nur zu zwei Meistertiteln, sondern auch zur zweiten Champions-League-Teilnahme.

Aufgrund dieser Erfolge ist es kein Wunder, dass der 49 Jahre alte Trainer in diesen Tagen auch als Topfavorit auf den vakanten Teamchefposten in seiner Heimat gehandelt wird. Noch vor der Abreise nach München sprach aber Pilsens Vereinschef Tomas Paclík ein Machtwort in Richtung tschechischer Verband, dass er Vrba nicht ziehen lassen wolle. Als Vrba sein Amt in Pilsen übernahm, hatte Viktoria finanzielle Probleme, die sich mit etlichen Spielerverkäufen aber lindern ließen. Vrba hat recht schnell eine außergewöhnliche Mannschaft geformt.