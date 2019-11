Bei diesem Kicker gehen Sie lieber in Deckung

Das nächste Mal, wenn Tony Breeden zum Elfmeter antritt, wird sich die Tribüne hinter dem Tor mit ziemlicher Sicherheit zügig leeren. Der letzte Versuch des Tormannes (!) vom englischen Siebtligisten Nuneaton Borough F.C. im Match gegen Stratford Town FC hat sich nämlich weit außerhalb der Grenzen Großbritanniens herumgesprochen.

"Er hat verschossen und die Lampen auf der Tribüne kaputt gemacht. Was habe ich da gerade gesehen?!", fragte sich der Social-Media-Manager von Nuneaton auf Twitter. In der Tat hatte Tony Breeden, so der Name des Nuneaton-Goalies, bei der Ausführung des Freistoßes seine eigentliche Rolle auf dem Spielfeld nicht ablegen können. Der Elfer sah dementsprechend wie ein Abstoß aus - mit einem Schönheitsfehler.