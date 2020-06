Bayerns 40-Millionen-Euro-Wagnis

40 Millionen Euro betrug also die Buy-out-Klausel in Martínez` Vertrag. Die Bayern hinterlegten in Madrid beim spanischen Ligaverband einen Scheck in dieser Höhe. Der Baske erhielt daraufhin vom spanischen Fußballverband RFEF sowie dem spanischen Ligaverband LFP die Freigabe.



Das Einverständnis von Bilbao war nicht notwendig. Athletic-Präsident Josu Urrutia soll vom Transfer erst am Donnerstag beim Frühstück in Helsinki erfahren haben. In der finnischen Hauptstadt absolvierten die Basken am Abend ihr Rückspiel im Europa-League-Play-off gegen HJK Helsinki – natürlich ohne Martínez.



Der Ex-Athletic-Star hat ereignisreiche Tage hinter sich. In der Nacht zum Mittwoch hatte er bei einem Kurztrip nach München den obligatorischen Medizin-Check bei den Bayern absolviert.



Dann war er zurück nach Spanien geflogen, um seinen Vertrag bei Bilbao zu kündigen. Sehr zum Ärger von Bilbao. "Zu keinem Zeitpunkt" habe der 23-Jährige die Erlaubnis zur Reise gehabt, klagten die Basken in einer knappen Stellungnahme auf ihrer Homepage.



"Ich freue mich darauf, bei einem Klub mit einer derartigen Historie zu spielen", sagte Martinez, nachdem der Transfer endlich über die Bühne gebracht war. "Die Deutsche Bundesliga ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Und sie wird noch stärker werden. Die Bayern gehören zu den besten Klubs der Welt. Da musste ich nicht lange überlegen."



Martínez startet seine Karriere in Deutschland aber mit einer großen Bürde. Er ist dank der festgeschriebenen 40 Millionen Euro Ablöse der teuerste Fußballer der Deutschen Bundesliga.



"Natürlich ist das eine hohe Summe", erklärte Rummenigge, "aber der Spieler beteiligt sich indirekt daran. Er hat auf hohe Summen bei seinem Gehalt verzichtet." Es soll sich dabei um zwei Millionen Euro pro Jahr handeln, was sich auf insgesamt zehn Millionen Euro summiert.