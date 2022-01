Bayern nach 4:1 bei Hertha wieder sechs Punkte vor Dortmund

Der FC Bayern hat in der deutschen Fu├čball-Bundesliga den alten Abstand auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund wieder hergestellt. Die M├╝nchner feierten am Sonntag einen souver├Ąnen 4:1-Ausw├Ąrtssieg ├╝ber Hertha BSC und liegen damit wieder sechs Punkte vor dem BVB. Corentin Tolisso (25.), Thomas M├╝ller (45.), Leroy Sane (75.) und Serge Gnabry (79.) waren die Torsch├╝tzen des Titelverteidigers, bei dem Marcel Sabitzer in der 69. Minute eingewechselt wurde.

Wenige Stunden zuvor hatte RB Leipzig einen 2:0-Heimerfolg ├╝ber den VfL Wolfsburg gefeiert. Damit holten die Sachsen ihren vierten Pflichtspiel-Sieg en suite und stie├čen auf Platz sechs vor. Willi Orban (76.) und Josko Gvardiol (84.) erzielten die Tore, Konrad Laimer wurde bei den Gastgebern in der 55. Minute ausgewechselt.

Wolfsburg st├╝rzt ab

Die Wolfsburger, bei denen der nach einem Kreuzbandriss rekonvaleszente Xaver Schlager weiterhin fehlte und Goalie Pavao Pervan auf der Ersatzbank sa├č, st├╝rzten indes noch tiefer in die Krise. Aus den j├╝ngsten acht Meisterschaftspartien schaute f├╝r den auf Tabellenrang 15 abgerutschten VfL nur ein Punkt heraus.