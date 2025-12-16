Fußball

Vertrag bis 2027: ÖFB-Star verlängert bei den Bayern

Sarah Zadrazil
ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil bleibt bis 2027 eine Münchnerin.
16.12.25, 12:44
Die derzeit verletzte Fußball-Teamspielerin Sarah Zadrazil hat ihren Vertrag beim FC Bayern verlängert. Die Mittelfeldspielerin hat sich bis Juni 2027 an die Münchnerinnen gebunden, wie der Klub am Dienstag bekannt gab. Zadrazil spielt seit über fünf Jahren für Bayern und gewann mit dem Klub in dieser Zeit viermal die deutsche Meisterschaft. Die Salzburgerin (32) ist derzeit aufgrund eines Ende September erlittenen Kreuzbandrisses zum Zuschauen gezwungen.

„Die Vertragsverlängerung bedeutet für mich große Wertschätzung und enorme Unterstützung. Sie gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Reha zu konzentrieren und alles dafür zu tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte Zadrazil. Für Österreich hat Zadrazil bisher 128 Länderspiele bestritten. Nach Deutschland wechselte sie 2016 zu Turbine Potsdam, ehe es im Sommer 2020 nach München weiterging. 

Öfb
Agenturen 

