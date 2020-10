Bayern will das "Optimum": CL-Titelverteidigung als großes Ziel

Flick freut sich auf den Start gegen einen namhaften Gegner, der sich mit Luis Suarez vom FC Barcelona verstärkte. "Bayern München gegen Atletico Madrid ist ein Highlight", sagte der Münchner Trainer, der beim Gegner "mit die beste Defensive in Europa" sieht. "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, weil es eine Mannschaft ist, die letztendlich das, was der Trainer ausstrahlt, auf den Platz bringt, mit sehr viel Leidenschaft agiert", sagte Flick im Hinblick auf seinen Kollegen Diego Simeone, der bereits seit achteinhalb Jahren an der Seitenlinie der "Colchoneros" steht.

Gladbach gastiert bei Inter Mailand

Borussia Mönchengladbach der ÖFB-Kicker Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf gastiert bei der Rückkehr in die Champions League nach vier Jahren bei Inter Mailand. Nicht mit dabei im Duell ist allerdings der von Inter ausgeliehene Lazaro, der nach seinem Muskelbündelriss am Dienstag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen konnte. "Wir spielen, um weiterzukommen", betonte Gladbach-Coach Marco Rose vor seinem Debüt in der Königsklasse. Der Favorit der Gruppe B ist Real Madrid, das auf den Europa-League-Halbfinalisten Schachtar Donezk trifft.

In Gruppe C duellieren einander Manchester City und der FC Porto, Olympiakos Piräus empfängt Olympique Marseille. Auch der Champions-League-Sieger 2019 und englische Meister Liverpool greift am Mittwoch ins Geschehen ein. Die Elf von Jürgen Klopp gastiert bei Ajax Amsterdam, im zweiten Spiel von Gruppe D stehen einander der FC Midtjylland und Vorsaisons-Halbfinalist Atalanta gegenüber.