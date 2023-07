Bayern verliert ersten Härtetest gegen CL-Sieger Manchester City

Bayern München hat den ersten Härtetest in der Vorbereitung auf die kommende Saison verloren. Der deutsche Meister musste sich am Mittwoch zu Beginn der Asien-Reise in Tokio Manchester City mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

James McAtee (21.) brachte den Champions-League-Sieger in Führung, nach dem Ausgleich durch Bayerns Sturmjuwel Mathys Tel (82.) schoss Aymeric Laporte (86.) die Elf von Pep Guardiola vor 65.000 Zuschauern zum Sieg.