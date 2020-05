Lahm kritisiert Sportdirektor Sammer

Auch für den zweiten Champions-League-Starter aus Manchester wird es am Mittwochabend wieder ernst: Für United steht bei Schachtar Donezk Frustbewältigung auf dem Programm. Die Engländer starteten zwar wie der ukrainische Gegner mit einem Sieg in die Gruppenphase der Königsklasse, in der Liga erwischte das Team um Wayne Rooney allerdings den schlechtesten Auftakt seit 1989 (derzeit Rang zwölf). Kleiner Trost vor dem Champions-League-Abend: Für Schachtar läuft in der Liga derzeit auch nicht alles nach Plan, sechs Punkte fehlen auf die Tabellenspitze.

Um Wiedergutmachung sind auch Juventus Turin und Galatasaray Istanbul in der Gruppe B bemüht. Zum Auftakt holte der italienische Meister nur ein Unentschieden in Kopenhagen (1:1), der türkische Champion musste zuhause gar eine 1:6-Pleite gegen Real Madrid einstecken. Zumindest die Trainerfrage wurde in Istanbul inzwischen geklärt: Der Italiener Roberto Mancini soll Galatasaray (derzeit nur Rang 10 in der Liga) für 4,5 Millionen Euro jährlich rosigere Zeiten bescheren.