Bayern München fegt Borussia Dortmund mit 6:0 aus dem Stadion

Dass ein Spitzenspiel zur Halbzeit praktisch schon entschieden ist, kommt selten vor. Genau das geschah aber beim Schlager der deutschen Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Dortmund: Zur Pause lagen die Bayern mit 5:0 in Führung. Dominanter Mann in Halbzeit eins war der polnische Ex-Dortmunder Robert Lewandowski, der nicht nur in der 5. Minute den Torreigen eröffnete, sondern nach 44 Minuten auch das zwischenzeitliche 4:0 beisteuerte.

Dazwischen hatten auch James Rodriguez und Thomas Müller getroffen, Franck Ribery sorgte kurz vor der Pause für das 5:0. Nach dem Seitenwechsel gingen es die Bayern etwas ruhiger an, Lewandowski kam in der Schlussphase dennoch zu seinem dritten Treffer gegen seinen Ex-Verein.