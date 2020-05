Bayern knackt die Torsperre selbst

Den Spielverlauf zurecht rücken hätte Mario Gomez in der 48. Minute können, wenn er nicht einen Handelfmeter verschossen hätte. Die Bayern trauerten aber der vergebenen Chance nicht nach, sondern kreierten eine neue. Doch auch Müller verjuxte wenig später aus kurzer Distanz.



Viel zu fahrlässig und phasenweise auch unkonzentriert agierten die Bayern in Neapel, das Spitzenspiel der Gruppe flachte gegen Ende hin ab, nur der Schiedsrichter lief zur Hochform auf - neun Gelbe Karten. In den letzten Minuten durfte auch noch David Alaba Champions-League-Luft schnuppern, er wurde in der 90. Minute für Ribéry eingewechselt. Die Bayern führen in der Tabelle weiter vor Neapel.



Real Madrid feierte gegen den ehemaligen Angstgegner Lyon einen klaren 4:0-Heimsieg.



Teamverteidiger Aleksandar Dragovic verlor in Gruppe C mit dem FC Basel daheim gegen Benfica Lissabon 0:2. Manchester United hatte in Bukarest mit Otelul Galati durchaus Probleme, ehe Wayne Rooney mit zwei verwandelten Elfmetern die Hierarchie herstellte und den 2:0-Sieg sicherte.