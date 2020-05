Bayern gewinnt bei Villarreal

Nicht zur Geltung kam bei den Bayern Torjäger Mario Gomez, der in dieser Saison schon zehn Pflichtspieltore erzielt hatte. Aber nicht deshalb, sonder wegen einer Leistenverletzung wurde der Stürmer zur Pause durch Nils Petersen ersetzt. Der 22-jährige Neuzugang von Cottbus war in Hälfte zwei einer der auffälligsten Bayern, scheiterte in seinem ersten Spiel in der Königsklasse aber gleich drei Mal an Villarreal-Keeper Diego López.



Die größte Chance auf das 2:0 ließ jedoch der Torschütze zum ersten Treffer ungenützt. Toni Kroos traf nach herrlicher Müller-Vorarbeit nicht ins leere Tor, sondern nur die Stange (69.).



Doch die Bayern ließen nicht nach, machten weiter Druck auf das Tor der Spanier. Und das sollte auch belohnt werden. Der rechte Verteidiger Rafinha, in der 23. Minute für den verletzten van Buyten ins Spiel gekommen, sorgte mit einer herrlichen Einzelaktion für die Entscheidung. Zunächst spielte er Bruno Soriano den Ball durch die Beine, dann ließ der Brasilianer Goalie López mit einem Schuss ins kurze Eck alt aussehen (76.).