Basel nächste Hürde für Salzburg

Der Gegner von Red Bull Salzburg im Achtelfinale der Fußball-Europa-League heißt FC Basel. Die Schweizer gewannen am Donnerstag das Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv mit 3:0 und schafften damit nach dem 0:0 aus dem Hinspiel locker den Aufstieg. Die erste Partie steigt am 13. März in Basel, eine Woche später kommt es in Salzburg zum Retourmatch.

Die Treffer für Basel erzielten Valentin Stocker (18.) und Marco Streller (60., 71.). In dem Duell zwischen den Schweizern und den Salzburgern steht möglicherweise auch ein Champions-League-Fixplatz auf dem Spiel. Gewinnen die "Bullen" beide Partien gegen Basel und schaffen danach noch zumindest einen vollen Erfolg und ein Remis, hat Österreich in der Saison 2015/16 einen Fixplatz in der Königsklasse.

Neben Salzburg und Basel gelang auch dem FC Porto (gegen Eintracht Frankfurt), Betis Sevilla (gegen Rubin Kasan), Ludogorets Rasgrad (gegen Lazio Rom), dem SSC Napoli (gegen Swansea), dem FC Sevilla (gegen Maribor), Viktoria Pilsen (gegen Schachtar Donezk), Juventus Turin (gegen Trabzonspor), Valencia (gegen Dynamo Kiew), Olympique Lyon (gegen Odessa), Benfica Lissabon (gegen PAOK Saloniki), Tottenham Hotspur (gegen Dnjepr Dnjepropetrowsk), AZ Alkmaar (gegen Slovan Liberec), dem AC Fiorentina (gegen Esbjerg) und Anschi Machatschkala (gegen Racing Genk) der Aufstieg.