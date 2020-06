Basel ärgert nach ManU auch die Bayern

In der 77. Minute dann das dritte Duell der Österreicher, diesmal ein hartes: Dragovic wollte im eigenen Strafraum per Kopf retten, Alaba mit dem Fuß zwecks Torschuss durchziehen, traf jedoch seinen Freund unsanft auf dessen Birne. Dafür half Alaba dem kurz benommenen Dragovic fair und freundschaftlich wieder auf die Beine.



Auf dem falschen Fuß erwischte der eingewechselte Stocker die Bayern knapp vor dem Ende mit einem Schuss durch Neuers Beine. Auch im zweiten Spiel fiel das Tor erst spät: Marseille schlug Inter durch ein Tor in der Nachspielzeit 1:0. Die Italiener bleiben in der Krise.