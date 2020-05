Barton tweetet sich ins Abseits

2006 musste er 120.000 Pfund zahlen, nachdem er bei einem Turnier in Thailand erst einen 15-jährigen Everton-Fan attackiert, dann Mitspieler Richard Dunn verprugelt hatte. 2007 schlug er in Training Mitspieler Ousmane Dabo krankenhausreif Weihnachten desselben Jahres wurde Barton festgenommen, nachdem er an einer Bushaltestelle in Liverpool einen Passanten zuschamengeschlagen hatte (siehe Video). 2008 wurde er wegen dieses Vorfalls zu sechs Monaten haft verurteilt, kam aber nach 74 Tagen wieder frei.