Barcelona leitet Disziplinarverfahren gegen Goalie Ter Stegen ein

Hintergrund der Maßnahme ist, dass der deutsche Teamtorhüter dem Klub die Genehmigung verweigert, seinen Verletzungsbericht an die medizinische Kommission der Liga weiterzuleiten.

Ein Sprecher des spanischen Fußball-Meisters bestätigte einen Bericht der Zeitung „Mundo Deportivo“. Die medizinischen Daten des Spielers sind vertraulich und daher ist seine Zustimmung zur Weitergabe erforderlich.

Ter Stegen war kürzlich erneut am Rücken operiert worden. Der Verein geht von einer Ausfallzeit von vier Monaten oder länger aus. In diesem Fall könnte Barça gemäß der in Spanien geltenden finanziellen Fair-Play-Regeln 80 Prozent des Gehalts des ausfallenden Spielers nutzen, um einen neuen Akteur registrieren zu lassen.