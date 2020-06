Barça und Bayern im Halbfinale

Mit David Alaba als linker Verteidiger haben die Münchner bislang noch kein Spiel verloren und im Schnitt mehr als vier Tore geschossen. Und auch am Dienstag zeigten die Bayern mit Österreichs Teamspieler phasenweise eine Leistung mit dem Prädikat "internationale Sonderklasse". Nachdem die Münchner, bei denen Gomez (kam nach 74 Minuten) und Robben geschont wurden, schon das Auswärtsspiel bei Olympique Marseille 2:0 gewonnen hatten, spielten sie der Allianz-Arena vor allem vor der Pause mit den unterlegenen Franzosen Katz` und Maus und siegten 2:0.



Und Alaba hatte beim 2:0 seine flinken Beine im Spiel: Seinen Quer-Pass verwertete Olic mit seinem zweiten Treffer. Die Bayern schalteten dann einen Gang zurück, sparten die Kräfte für die Liga, in der am Samstag Augsburg kommt. Alaba bot abermals eine starke Leistung, sah in der 64. Minute Gelb nach einem Foul.



Dem Traum von einem Heim-Finale in München steht nur noch Real Madrid im Weg – vorausgesetzt APOEL Nikosia gelingt am Mittwoch kein Fußballwunder.