Balotelli vs ManCity vor Ligagericht

Mario Balotelli will von seinem Verein verhängte Geldstrafen nicht bezahlen und zieht deshalb vor ein Ligagericht. Der 22-Jährige soll insgesamt rund 340.000 britische Pfund (422.400 Euro) an seinen Klub Manchester City zahlen, weil er in der vergangenen Saison elf Spiele wegen Sperren verpasste.

Seinen Einspruch gegen die Strafen lehnte der englische Meister ab, weshalb der Fall am Mittwoch vor einem Gericht der Premier League in London verhandelt werden soll, wie die BBC berichtete.