Ball doppelt berührt: Kurioser Kainz-Elfmeter zählte nicht

In Köln stand in der Entscheidung Florian Kainz negativ im Mittelpunkt Der ÖFB-Teamstürmer trat als Letzter beim Elfmeterschießen an, rutschte beim Schuss mit dem linken Standbein weg und schoss sich mit rechts selbst leicht an den Fuß, weshalb das Tor vom Schiedsrichter nicht anerkannt wurde.