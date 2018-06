Ausweichstadion? Liga und Land NÖ nehmen Neustadt in die Mangel

Es wirkt so, als hätte sich Katja Putzenlechner eine ebenso breite wie mächtige Front an Gegnern geschaffen. Auf die Ankündigung von Wiener Neustadts Präsidentin, den SKN Richtung Abstieg klagen zu wollen, folgten viele Reaktionen.

Die wesentlichsten: St. Pölten hat als Retourkutsche dem Zweitligisten die Nutzungsrechte für die geplanten vier „Winterspiele“ in der NV-Arena gestrichen, unterstützt von der Landesregierung. Stunden später legte NÖ-Sportlandesrätin Bohuslav in einer scharf formulierten Facebook-Botschaft nach. Wr. Neustadt wird aufgefordert, „die Werte des Sportlandes NÖ wie Fair Play wieder zu achten“ – also den Einspruch gegen die Wertung der Relegation zurückzuziehen.

Die Neustädter wollten aber nicht aufgeben. Admira-Manager Shapourzadeh bestätigte dem KURIER: „Wr. Neustadt hat um die Südstadt als Ausweichstadion angefragt. Eigentlich wollen wir da nicht in eine Schusslinie geraten, aber wir werden das intern besprechen.“