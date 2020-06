Austrias Sturmproblem gegen Sturm

Zufriedenheit in Austrias höchsten Kreisen. Der (zumindest auf dem Papier) gelungene Auftakt beim WAC gibt frischen Mut für das heutige Sturm-Spiel. "Wir wollten uns in Kärnten Selbstvertrauen holen, das ist uns gelungen", sagt Trainer Peter Stöger. Alles Paletti?



Mitnichten. Neben positiven Erscheinungen wie dem endlich fitten Tomas Jun ( Stöger: "Er hatte zuletzt im Ausdauerbereich die besten Werte aller Spieler") gibt es auch Schwachpunkte: Roland Linz kam in Wolfsberg nur auf 14 Ballkontakte. Zumindest ist er wieder fixer Bestandteil der Mannschaft und erste Wahl, weil Roman Kienast noch nicht ganz fit ist.



"Er hatte Probleme mit Daxbacher und Vastic. Wenn er sie auch mit mir bekommt, muss er sich hinterfragen. Aber er zieht gut mit", sagt Stöger. Dennoch wird sich die Austria auf dem Transfermarkt nach einem Stürmer umsehen. "Wir wollen einen gestandenen Spieler, wir bekommen laufend Angebote", sagt Manager Markus Kraetschmer.