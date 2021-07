Austrias Keeper schwer in der Kritik

Der 28-jährige Grünwald hat den um sieben Jahre jüngeren Lindner seit seiner Ankunft in Wien auf die Ersatzbank verdrängt. Da zahlreiche Konkurrenten im Nationalteam verletzt oder außer Form sind, ist Grünwald auch im ÖFB zur Nummer eins aufgestiegen und hat zuletzt die Länderspiele gegen die Türkei (0:0), Aserbaidschan (4:1) und Kasachstan (0:0) bestritten.



Auch dem ersten Gegentor in Kapfenberg durch Dieter Elsneg (7.) war ein schwerer Fehler eines ÖFB-Teamspielers vorangegangen, Manuel Ortlechner bewies bei seiner Kopfball-Rückgabe zu Grünwald wenig Übersicht. "Mit solchen unglaublichen Fehlern machen wir uns das Leben selber sehr, sehr schwer", sagte Daxbacher, der aber auch den zwei vergebenen Chancen seines Stürmers Roland Linz bei 2:1-Führung nachtrauerte.



Die Diskussion um Linz, der in den vergangenen Wochen häufig auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, kann Daxbacher nicht mehr hören. " Linz ist in keinster Weise verunsichert, ich weiß nicht was da immer reininterpretiert wird, nur weil er nicht von Beginn an spielt. Da dürfte ich ja keinen Spieler von der Bank bringen, weil alle verunsichert sind", erklärte Daxbacher. Linz hat mit seinem Treffer zum 1:1 (45.) die alleinige Führung in der Torschützenliste übernommen, war aber enttäuscht: "Wir wollen Meister werden, da müssen wir solche Spiele gewinnen."