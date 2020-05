Austrias Junioren sollten in Porto nicht verlieren

Sieben Punkte aus vier Spielen – die Ausbeute von Austrias Unter-19-Team in der UEFA Youth League kann sich sehen lassen. Weil aber auch Atlético Madrid und der FC Porto jeweils sieben Zähler haben, muss für den angestrebten Aufstieg weiter gepunktet werden. Ein Unentschieden in Porto (Dienstag, 11.00 Uhr Ortszeit) sollte genügen, um im letzten Gruppenspiel am 11. Dezember mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Zenit St. Petersburg alles klarmachen zu können.



Im ersten Duell gab es einen 3:0-Sieg. Trainer Herbert Gager warnt dennoch vor den Portugiesen: „Wir haben bei der Video-Analyse des Hinspiels gesehen, dass wir effizient begonnen haben. Das war vielleicht der Schlüssel. Uns erwartet ein schweres Spiel, die Portugiesen haben daheim Atlético geschlagen.“ Und gegen Atlético setzte es für die Austria zuletzt eine Niederlage.