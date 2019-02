Austrianer: Flott im Geiste, flink auf den Beinen

Umschalten. Es handelt sich aktuell um das vielleicht wichtigste Verb in der Sprache des Fußballs. Damit ist nicht das Umschalten des TV-Kanals gemeint, wenn das Spiel sich nur mäßig gestaltet, vielmehr handelt es sich um die körperliche und vor allem geistige Flexibilität der Spieler, um dem Match einen Richtungswechsel zu verpassen.

Genau dieses Umschalten ließ Austria-Trainer Thomas Letsch in der winterlichen Vorbereitung immer wieder üben. Zunächst ging es um das Umschalten bei Ballverlust, also den Rückzug nach hinten, sowie in Folge um das mutige Attackieren des Gegners. Die Automatismen müssen dabei ineinander greifen, vergisst nur ein Spieler seine Aufgabe zu erfüllen, gerät das Kollektiv in Schwierigkeiten. So geschehen gleich zwei Mal im Test gegen Trencin, zwei Gegentreffer waren die schmerzliche Folge.