Austria zieht es in den wärmeren Süden

Die Austria bricht am Mittwoch mit Alexander Gorgon und Alexander Grünwald ins Trainingslager nach Belek auf. Die beiden Langzeitverletzten sollen in der Türkei weiter an ihren Comebacks feilen. An ein Mannschaftstraining ist nach ihren Knieverletzungen noch nicht zu denken. Gorgon darf in Belek zumindest leichte Passübungen absolvieren.

Mit dabei ist auch der an einem Muskelfaserreinriss laborierende Tomas Jun. Nicht im Flieger sitzen Rubin Okotie, Dare Vrsic und Torhüter Pascal Grünwald, die sich einen neuen Klub suchen dürfen. Nicht dabei ist auch Talent Sascha Horvath. Der 17-Jährige kam am Montag mit Oberschenkel-Problemen als „MVP“ und Turniersieger vom Unter-19-Turnier in Göttingen (D) zurück.

