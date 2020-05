Austria: Vier Gastspieler aus Costa Rica

Die Teamspieler stehen ihm in der Länderspielpause nicht zur Verfügung, Trainer Karl Daxbacher ist daher in dieser Woche bei den Einheiten zum Improvisieren gezwungen. Da kommt es gerade gelegen, dass seit gestern vier Gastspieler aus Costa Rica ihr Können bei den Violetten unter Beweis stellen wollen. Die Erstliga-Spieler, die am Montag via Madrid nach Wien gekommen sind, werden bei der Austria bis inklusive Freitag sechs Übungseinheiten absolvieren.



Vermittelt hat sie Michael Van Muysen, ein ehemaliger Profikicker bei Rapid und Stockerau. Der in Costa Rica ansässige Wiener hat die Spieler über den Kontakt mit seinem früheren Teamkollegen beim Ostliga-Klub Schwechat und jetzigen Austria-Co-Trainer Josef Michorl nach Wien gebracht. Nach dem Gastspiel bei der Austria könnten die vier Lateinamerikaner in der nächsten Woche eventuell auch noch Trainingsgäste bei Rapid oder Wiener Neustadt werden.



Unterdessen muss Daxbacher einmal mehr fast zwei Wochen lang seine zwei Stammtorhüter Heinz Lindner und Pascal Grünwald vorgeben. Beide stehen diesmal gemeinsam im Kader des neuen Teamchefs Marcel Koller.