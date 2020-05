Austria und Sturm starten mit Heimspielen

Charkiw ist nicht Wr. Neustadt. Das wissen nicht nur geschulte Geographen, sondern auch die Austrianer.



Und dieser Umstand gibt den Wienern Hoffnung für die Auftaktpartie zur Europa League am Donnerstag in der Generali Arena. Die Generalprobe dafür ist am Sonntag gegen defensiv eingestellte Wr. Neustädter mit dem mageren 1:1 daneben gegangen. Es fehlte an einigen Dingen: Glück, Frische, Ideenreichtum und der Unterstützung des Schiedsrichters. Doch der ist angehalten, neutral zu urteilen.



Der Trost für die Austria: Der ukrainische Gegner wird sich am Donnerstag in Wien sicher nicht zurück ziehen, wie allein schon die Statistik beweist: In der laufenden ukrainischen Liga absolvierte Kharkiw vier Auswärtsspiele und verlor kein einziges, gewann zwei.



In der Europa League zerlegten die Ukrainer auswärts Sochaux gleich mit 4:0. Zlatko Junuzovic sieht das als Vorteil für die Austria. "Der Gegner wird nicht nur zerstören, sondern selbst etwas für das Spiel machen wollen. Da könnten sich für uns Räume ergeben." Gestern sahen sich die Austrianer das Video des Sochaux-Spiels an. Prädikat: Besonders sehenswert.