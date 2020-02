Austria setzt auf den Werte-Wandel

Nicht ohne meinen Brustgurt. Wenn sich die Austrianer auf den Platz begeben, dann werden sie überwacht. Gleich, ob beim Training oder bei einem Bundesliga-Match wie am Sonntag (17 Uhr) im Schlager daheim gegen Salzburg. Sie tragen eine Art Sport-BH, wo sich der GPS-Sensor zwischen den Schulterblättern befindet.

Athletiktrainer Marco Angeler steht währenddessen mit seinem Ipad am Spielfeldrand und erhält von allen Spielern unzählige Livedaten auf das Gerät übertragen. „Wir erhalten eine Unmenge an Daten, ich sehe, was jeder an Leistung produziert. Aber maximal zehn Werte sind für uns wirklich interessant.“ Wie beispielsweise die Laufgeschwindigkeiten, die explosive Beschleunigung oder die intensiven Meter. In allen Bereichen haben sich die Austrianer seit dem Sommer 2019 verbessert. „Ziel ist es, das Spieltempo und die Spielintensität kontinuierlich zu erhöhen“, so Angeler. Gegen Salzburg werden beide Parameter gefordert sein.