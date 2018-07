Austria: Monschein fällt drei bis sechs Wochen aus

Die Saisonvorbereitung der Wiener Austria steht unter keinem guten Stern. Wie der Klub am Dienstag bekanntgab, erlitt Stürmer Christoph Monschein einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Seine Therapie hat nun schon im Trainingslager in Seeboden begonnen und wird anschließend in Wien fortgesetzt. Nach drei bis sechs Wochen wird er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können, heißt es in der Mitteilung.



„Natürlich ist das ein Rückschlag für mich, weil ich in dieser Saison voll angreifen wollte und extrem motiviert aus dem Urlaub gekommen bin. Das Eröffnungsspiel in der tollen neuen Generali-Arena gegen Dortmund war ein großes Ziel für mich, auf das ich mich riesig gefreut habe. Jetzt bin ich schon mitten in der Therapie und arbeite hart an meinem Comeback“, wird der 25-jährige Angreifer in der Aussendung zitiert.



Monschein ist nach Maximilian Sax (Knochenmarksödem im rechten Wadenbein) und Christoph Martschinko (erneute Operation aufgrund von Vernarbungen nach Kreuzband-Operation) der dritte Verletzte in dieser Vorbereitung.