Austria Klagenfurt stellt Gorenzel als neuen Geschäftsführer vor

"Als die Anfrage der Austria an mich herangetragen wurde, musste ich nicht lange überlegen", sagte Gorenzel bei der Vorstellung am Donnerstag. Er sprach von einer "bemerkenswerten Entwicklung des Vereins in den zurückliegenden Jahren" und von einer "hervorragenden" Leistung seit dem Aufstieg 2021. "Ich werde alles dafür tun, um den Klub auch mittel- und langfristig auf diesem Niveau zu etablieren." Er bedankte sich bei 1860 München für die Freigabe nach seinem Wunsch zu wechseln.