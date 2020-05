Austria geht vermehrt auf ihre Anhänger zu

Bundesliga.Die Austria geht nicht nur gegen radikale Fans vor, sie pflegt auch den Kontakt zu jenen Anhängern, die den Klub aktiv und positiv unterstützen. Das Ergebnis einer Studie besagt, dass die Violetten vor allem im Osten des Landes ihre Fans wieder finden. Dem trägt der Klub ab sofort vermehrt mit Fan-Stammtischen Rechnung. Mittwoch begaben sich Philipp Hosiner, James Holland und Co-Trainer Manfred Schmid nach Schwarzau bei Neunkirchen, um mit rund 300 Fans zu plauschen.

Die Veilchen möchten in Zukunft mit ähnlichen Aktionen ihre Marke schärfen, die auf drei Säulen beruht: Die Austria ist ein Klub des Ostens, steht für Geschichte und Tradition – und will den Familiensinn leben.

Donnerstag wird auf dem Akademie-Gelände in Favoriten eine neue Tribüne mit einem Spielchen violetter Legenden eröffnet (11.15 Uhr). Künftig werden die Austria Amateure ihre Heimspiele in der Regionalliga Ost nicht mehr in der Generali-Arena, sondern in der Akademie austragen.

Trainer Peter Stöger war am Dienstag beim Champions-League-Schlager Bayern – Barcelona zu Gast und traf dort Ex-Bayern-Coach Felix Magath. Einen möglichen Austria-Spieler beobachtete er allerdings nicht.