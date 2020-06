Austria geht bei Hosiner in die Offensive

Das Tauziehen um Admira-Stürmer Philipp Hosiner wurde Dienstagmittag nach einem Gespräch zwischen der Admira- und der Austria-Spitze abgebrochen bzw. unterbrochen. Die violetten AG-Vorstände Kraetschmer und Parits sowie Admira-Vize Weiss und Manager Friedl konnten sich bei den Finanzen (noch) nicht verständigen.



Parits: "Unsere Vorstellungen sind zu weit auseinander, die Admira will mit dem Spieler Geld machen." Eine durchaus legitime Haltung der Niederösterreicher. Daher liegen die Verhandlungen derzeit auf Eis, es darf aber davon ausgegangen werden, dass in dem üblichen Geplänkel weitere Gespräche folgen werden.



Nach einem Gespräch am Montag sind sich die Austria und Philipp Hosiner selbst so gut wie einig, es müssen nur noch Details geklärt werden.



Hosiner ist ein Wunschspieler von Austria-Trainer Peter Stöger. "Vom Typ her genau, was wir suchen."



Zwei ausländische Kandidaten, die Thomas Parits ursprünglich ins Auge gefasst hatte, waren der Austria aber viel zu teuer.