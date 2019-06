Australien statt Rapid: "Melbourne, das musst’ erleben!"

Lange überlegen musste Windbichler also nicht, als vor rund zwei Wochen der Anruf kam. „Ich war gerade auf der Hochzeit von Stefan Schwab in Italien.“ Zwei Tage später ging es schon nach Manchester zum Medizincheck. Manchester? Ja, Melbourne City ist Teil der City Football Group. Gemeinsam mit Manchester City und New York City besteht ein Konsortium von Fußballklubs auf der ganzen Welt. Eigentümer ist Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan aus Abu Dhabi.

Spieler aus Europa, die für die USA oder Australien verpflichtet werden, müssen sich zuerst in Manchester durchchecken lassen. Auch der Ex-Austrianer Ismael Tajouri, der aktuell in New York kickt, fixierte seinen Wechsel aus Wien im Jänner 2018 in Manchester.