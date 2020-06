"Aus sportlichen Gründen": Sturm sortierte Spendlhofer aus

Schicker erklärte dazu: "Wir wollten mit Thomas Hösele und David Tauschmann in den restlichen drei Spielen einen Impuls setzen. Auch in der Hoffnung, dass wir möglicherweise (mit dem Europacup-Play-off/Anm.) noch fünf Spiele machen werden. Am wichtigen ist es aber, die Mannschaft mental aufzurichten und in den letzten Runden guten Fußball zu zeigen."

Dem Kader für die übrige Saison gehört Lukas Spendlhofer nicht mehr an. Der Abwehrspieler werde "aus sportlichen Gründen nicht mehr für Sturm spielen", kündigte Schicker an. Einen speziellen Auslöser gebe es nicht, schon bei seinen letzten Einsätzen hätten die Leistungen einfach nicht gepasst. Wieder auf der Bank sitzen und wohl auch spielen könnte dafür Kapitän Stefan Hierländer nach seiner Knöchelverletzung. Hösele wollte aber noch das Training am Samstag abwarten.