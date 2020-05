Aus für Schalker "Jahrhunderttrainer"

Das Trainergeschäft ist ein extrem kurzweiliges. Was war, zählt gar nichts. Es zählt nur das Jetzt und Heute. Diese Erfahrung musste Huub Stevens schon einige Male in seiner langen Trainerkarriere machen - zum Beispiel auch in Salzburg.



Sonntag war es wieder einmal soweit: Stevens musste jenen Klub verlassen, bei dem er von den Fans zum „Jahrhunderttrainer“ gewählt worden war, obwohl er Schalke in der vergangenen Saison auf Platz 3 und in die Champions League geführt hatte. Und in diesem Herbst in der europäischen Eliteliga trotz starker Gegner wie Arsenal und Olympiakos auf Platz eins geführt hatte. Aber nach sechs sieglosen Spielen in der Deutschen Bundesliga zählte dies alles nichts mehr.



Der 59-Jährige wurde am Tag nach einer 1:3-Heimpleite gegen Freiburg zwei Tage mit sofortiger Wirkung vor dem Cup-Achtelfinale gegen Mainz beurlaubt. Stevens kann nun wieder das machen, was er neben Trainer zu sein auch sehr gerne macht: Stevens kann nun wieder mehr Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen.