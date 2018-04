Augsburg schafft Klassenerhalt - auch dank Gregoritsch

Der FC Augsburg hat am Sonntag seine Negativserie in der deutschen Bundesliga beendet. Die Augsburger siegten nach vier Niederlagen am Stück wieder daheim und erreichten die angestrebte 40-Punkte-Marke. Der FCA hat sich damit auch rechnerisch den Klassenerhalt gesichert.

ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch (29. Minute) und Alfred Finnbogason (90.+2) erzielten vor 29.110 Zuschauern die umjubelten Tore für die Gastgeber. Der Steirer wurde bei seinem zwölften Saisontreffer glänzend freigespielt von Torjäger Finnbogason, der ein starkes Comeback bot und in der Nachspielzeit ebenfalls zum zwölften Mal traf.

Augsburg steht mit 40 Punkten auf Tabellenrang elf. Mainz hat 30 Zähler auf dem Konto und liegt damit punktgleich mit dem 14. Wolfsburg und Freiburg auf dem Abstiegs-Relegationsplatz 16.