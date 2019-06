Auftakt für Glasner und Rose: "Wollen Spektakel zeigen"

Mit einigen neuen Gesichtern fasst die deutsche Fußball-Bundesliga nach der Sommerpause wieder Tritt. Darunter auch die aus Österreich über die Grenze gewechselten Trainer Oliver Glasner und Marco Rose. Sie absolvierten am Sonntag mit ihren neuen Klubs VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach die ersten Mannschaftstrainings.

Glasner nahm ohne ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager, der nach seiner Teilnahme an der U21-EM noch pausieren darf, das Training auf. "Es waren viele Fans da, der Auftakt war ein guter", wurde der frühere LASK-Coach mit Blick auf 800 erschienene Fans auf der Vereins-Webseite zitiert. Verteidiger Robin Knoche sah viele neue Ansätze. "Er ist mit Leib und Seele dabei, versucht viel gleich von Anfang an zu erklären, so wie er das haben will. Ich denke, wir werden da noch viele neue Formen kennenlernen."